andrewsword2 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, la denuncia della Lega: “Militanti aggrediti a Marina di Carrara da quaranta persone” – Video - fattoquotidiano : Elezioni, la denuncia della Lega: “Militanti aggrediti a Marina di Carrara da quaranta persone” – Video - FirenzePost : Elezioni: 50 aggressioni a militanti della Lega. Salvini denuncia clima odio - FirenzePost : Elezioni: militanti della Lega aggrediti da un gruppo di anarchici a Marina di Carrara. La denuncia di Susanna Cecc… - SalvatoreMirag7 : @Antonel75055407 @Agricolturabio1 Proprio in quella busta non dovrebbero esserci i santini. Io l'ho ricevuta, come… -

Il Fatto Quotidiano

La spesa militare italiana non va mai in vacanza ne rallenta con la crisi di governo. Lol'Osservatorio Milex che ha diffuso una nota in cui si spiega che, dallo scioglimento delle .... ......- che "alla fine l'impotenza della politica rischia di travolgere anche chi la". Lo "... perché se il centrodestra dovesse davvero vincere, anzi stravincere le, come da sondaggi pur ... Elezioni, la denuncia della Lega: “Militanti aggrediti a Marina di Carrara da quaranta persone”… Non ci siamo accorti che in tutti gli schieramenti politici che stanno dando vita ad una kermesse che spesso rasenta comportamenti kafkiani non compaiono programmi organici per il rilancio del Mezzogi ...MILANO – “Purtroppo anche in questa campagna elettorale devo dire che mentre noi portiamo idee e proposte sul lavoro, siamo arrivati a circa 50 aggressioni violente ai danni di volontari, militanti gi ...