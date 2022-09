Elezioni in Svezia, risultati preliminari: la destra conquista la maggioranza in parlamento. Ulf Kristersson verso la nomina a primo ministro (Di domenica 11 settembre 2022) La destra svedese batte in parlamento il centrosinistra: i risultati preliminari delle Elezioni svedesi confermano la conquista della maggioranza dei seggi in parlamento da parte dell’opposizione. La destra ottiene 176 seggi su 349, vincendo contro il centrosinistra attualmente al potere. Se i risultati definitivi dovessero confermare i numeri, il leader del Partito Moderato Ulf Kristersson potrebbe diventare il nuovo primo ministro della Svezia e i Democratici svedesi di estrema destra anti-immigrazione sarebbero il più grande gruppo di destra del Paese, ottenendo così un’influenza diretta sulla politica per la prima ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Lasvedese batte inil centrosinistra: idellesvedesi confermano ladelladei seggi inda parte dell’opposizione. Laottiene 176 seggi su 349, vincendo contro il centrosinistra attualmente al potere. Se idefinitivi dovessero confermare i numeri, il leader del Partito Moderato Ulfpotrebbe diventare il nuovodellae i Democratici svedesi di estremaanti-immigrazione sarebbero il più grande gruppo didel Paese, ottenendo così un’influenza diretta sulla politica per la prima ...

