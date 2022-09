Elezioni 2022 | Meloni | “Ci lasciano Italia fanalino coda Ue”

Leggi su italiasera

(Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’non è messa in una situazione facile, non va tutto bene. L’che ci viene consegnata è ildiin tutti Paesi europei”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’, Giorgia, durante il comizio in piazza del Duomo, a Milano. “Non sappiamo se abbiamo sconfitto la pandemia – ha sottolineato – abbiamo i prezzi dell’energia alle stelle, rischiamo una crisi alimentare etc. Non è la congiuntura migliore per governare l’in queste condizioni”. “Il governo dei migliori ci ha lasciato un aumento del debito di 116 miliardi di euro” attacca la leader di Fratelli d’. REDDITO DI CITTADINANZA – “Il reddito di cittadinanza non va bene. E’ culturalmente sbagliato, io sono l’unica a dire che non è una ...