Elezioni 2022 | la replica di Azzolina a Meloni

(Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sapere di non poter far parte di un governo con Fratelli d’Italia mi rasserena molto. Giorgia, evidentemente, vive un’ossessione permanente parlando di me. Lei era ministro della Gioventù quando furono tagliati 8 miliardi di euro alla scuola, noi ne abbiamo investiti 10 e altri 30 arriveranno col Pnrr”. Così all’Adnkronos la deputata e candidata di Impegno Civico, Lucia, ex ministra dell’Istruzione,ndo alla leader di Fdi Giorgia, che nel corso di un comizio a Milano in Piazza Duomo ha dichiarato che in un eventuale suo governo non ci saranno ministri comeo Toninelli., rimarca l’ex esponente M5S, “farebbe meglio a cambiare ritornello già dal prossimo comizio. La scuola è un tema estremamente serio, non da urlatori di ...