È la sinistra che ha fatto affari con la Russia Salvini smaschera le bugie di Letta

(Di domenica 11 settembre 2022) Matteoa valanga durante la puntata di "Non è l'Arena" andata in onda domenica 11 settembre su La7. Il segretario della Lega ha attaccato lae ha parlato dei progetti politici che vorrà realizzare il centrodestra al governo. «Gli unici che hannocon lae Putin sono a. Io non ho preso un soldo dalla, io difendo gli interessi del popolo italiano». Lo ha detto il leader della Lega Matteo, ai microfoni di «Non è l'arena», su La7. Poiha affrontato il tema degli aumenti di gas e luce. «Fermare gli aumenti di luce e gas è un'emergenza - ha dettoa Massimo Giletti - La Lega c'è, perchèscappa? Come si risolve il problema ...

Giorgiolaporta : Trovatele voi le differenze tra #Berlinguer ed Enrico #Letta, tra una #sinistra che parlava al cuore delle masse op… - msgelmini : Letta e il PD attaccano @CarloCalenda da sinistra, Tajani, Brugnaro e Lupi da destra, vuol proprio dire che siamo s… - CarloCalenda : Letta dice che un voto a noi è un voto a destra. Salvini e Berlusconi che è un voto a sinistra. Ci arrendiamo, vota… - Andrew17265 : RT @GiorgiaMeloni: Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dice che il centrodestra dovrà “sputare sangue” e non passerà, a p… - faxfax2018 : RT @matteosalvinimi: Quanto accaduto ieri sera a Marina di Carrara è GRAVISSIMO. Mi piacerebbe che tutti, anche da sinistra, prendessero le… -

... sommando tutti i voti dei partiti, il campo diè in leggero vantaggio (intorno al 50%) rispetto alla destra (48%). Rimane comunque il risultato storico della destra, con i risultati ...Un testa a testasi riflette anche nella proiezione dei seggi in parlamento: il blocco dine otterrebbe 176, poco sopra la maggioranza assoluta di 175, contro i 173 della destra - ...59' Secondo intervento non perfetto in buona posizione per Miretti: nella prima occasione incespica sul dribling, nel secondo manca l'aggancio sul lancio da 40 metri di Bonucci 57' Il giropalla ora è ...Matteo Salvini a valanga durante la puntata di "Non è l'Arena" andata in onda domenica 11 settembre su La7. Il segretario della ...