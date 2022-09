Dua Lipa, lato B pazzesco con quel bikini | Che curve (Di domenica 11 settembre 2022) La foto di Dua Lipa ha fatto il giro del web in men che non si dica: avete visto che lato B pazzesco? Bellissima, guardatela con quel costume. La giovane cantante non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto che ha L'articolo Dua Lipa, lato B pazzesco con quel bikini Che curve chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 11 settembre 2022) La foto di Duaha fatto il giro del web in men che non si dica: avete visto che? Bellissima, guardatela concostume. La giovane cantante non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto che ha L'articolo DuaconChechemusica.it.

mar_lan15 : per me è il feed di posocco con Marco, dua lipa ed elodie ?????? - davidgerously : lrt l'ultima volta che a sanremo ci son stati ospiti interessanti era il 2020 con la dua lipa e manco le hanno dato… - itsagor : @_piccolobambi no wuella persona è proprio reale e si chiama dua lipa - deborahsecca : @muriloL7 @_leinaad Hahahahaah Dua e Lipa hahahahha amei - stopholding : Sparandomi Dua Lipa nelle orecchie sperando di riuscire a reggermi in piedi fino alle tre -