Dopo la Meloni, Salvini: Molinari infanga la Lega, cosa appare su Repubblica | Guarda (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo le indiscrezioni di Tag43 su una presunta sfuriata di John Elkann con il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, per la campagna d'odio su Giorgia Meloni, il quotidiano romano ha cambiato obiettivo: ora c'è Salvini nel mirino. E così al leader della Lega viene riservato lo stesso trattamento che ha subito Giorgia Meloni. Inchieste, articoli al veleno per infangare la Fratelli d'Italia e la Lega. Questa volta Repubblica tenta di gettare fango proprio sul leader della Lega con un articolo dal titolo "L'impresentabile". Ovviamente non possono mancare i riferimenti alla presunta vicinanza della Lega a Putin, il Papeete, ma anche la presunta corsa alle spalle del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022)le indiscrezioni di Tag43 su una presunta sfuriata di John Elkann con il direttore di, Maurizio, per la campagna d'odio su Giorgia, il quotidiano romano ha cambiato obiettivo: ora c'ènel mirino. E così al leader dellaviene riservato lo stesso trattamento che ha subito Giorgia. Inchieste, articoli al veleno perre la Fratelli d'Italia e la. Questa voltatenta di gettare fango proprio sul leader dellacon un articolo dal titolo "L'impresentabile". Ovviamente non possono mancare i riferimenti alla presunta vicinanza dellaa Putin, il Papeete, ma anche la presunta corsa alle spalle del ...

CarloCalenda : Abbiamo chiesto di allargare il confronto ma Letta e Meloni dopo Cernobbio non ci pensano. Abbiamo deciso di parte… - christianrocca : E dopo i Rolex falsi e il ripudio del Jobs Act, Letta in un solo giorno marca la tripletta con il rafforzamento del… - CarloCalenda : Dopo Cernobbio non si parla più di confronto tra leader su programmi e proposte. È un peccato per la democrazia. Il… - nessunoindietro : RT @ContenetworkIt: #DilloAdAltaVoce Se anche tu non vuoi più vedere Tremonti in Parlamento, sostieni il nostro progetto. Dona qui: https:… - davidemonge : RT @ContenetworkIt: #DilloAdAltaVoce Se anche tu non vuoi più vedere Tremonti in Parlamento, sostieni il nostro progetto. Dona qui: https:… -