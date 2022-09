Donne che rinascono | lontano da casa

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 11 settembre 2022) Da quando vivo all’estero, ho avuto modo di entrare in contatto con un mondo diche per forza di cose, si sono reinventate. Ne ho già parlato in passato sulle pagine di questo magazine: come è successo a me, trasferirsi in un altra città, in un altro Paese, quando non era previsto, può destabilizzare. Soprattutto se lasci un lavoro che ti piace e ti sacrifichi ( verbo da declinare quasi sempre al femminile..) per il bene della famiglia. Ovviamente, non è per tutte la stessa storia, ma lo è per molte. Nella mia esperienza all’estero, che dura ormai da otto anni, posso dire di aver superato vari step. Posso dire di non essermi sentita sempre a mio agio e di aver raggiunto un equilibrio solo di recente. E come me ho scoperto, nel corso degli anni, moltesi sono reinventate per non impazzire., mamme e mai solo ...