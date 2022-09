Ansa_Piemonte : Donna scaraventata da giostra in festa, ferita nel Torinese. Trasportata al Cto per essere operata. Indagano i cara… - GDS_it : La polizia ha arrestato a Palermo un nigeriano di 31 anni accusato di un’aggressione ai danni di una donna verifica… -

Euronews Italiano

Ieri sera a Gassino, nel Torinese, durante i festeggiamenti del santo patrono, unadi 49 anni mentre stava facendo un giro sulla giostra delle catene è stataa terra dopo un volo di circa 15 metri. Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata al Cto di ......giro su una giostra quando è stataa terra dopo un volo di 15 metri. E' successo ieri sera a Gassino, nel torinese, durante i festeggiamenti per il santo patrono. La vittima, una... Donna scaraventata da giostra in festa, ferita nel Torinese Ieri sera a Gassino, nel Torinese, durante i festeggiamenti del santo patrono, una donna di 49 anni mentre stava facendo un giro sulla giostra delle catene è stata scaraventata a terra dopo un volo di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...