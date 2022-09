Domenica In: ospiti 11 settembre 2022 (Di domenica 11 settembre 2022) Oggi, 11 settembre 2022, tornerà in onda Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Loretta Goggi farà il suo personale in bocca al lupo a Mara Venier in occasione della sua quattordicesima edizione, che supera le tredici condotte da Pippo Baudo. Ci sarà poi Alberto Matano, che sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di spettacolo che coinvolgeranno sia Mara Venier, che Loretta Goggi. Ci sarà anche uno spazio contro la violenza sulle donne: in studio, accompagnata dall’avvocato Chiara Rinaldi, verrà Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi, uccisa a Bologna dal suo ex fidanzato. Francesca Barra interverrà per presentare il suo nuovo libro di ricette “A occhio e quanto ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 11 settembre 2022) Oggi, 11, tornerà in ondaIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Loretta Goggi farà il suo personale in bocca al lupo a Mara Venier in occasione della sua quattordicesima edizione, che supera le tredici condotte da Pippo Baudo. Ci sarà poi Alberto Matano, che sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di spettacolo che coinvolgeranno sia Mara Venier, che Loretta Goggi. Ci sarà anche uno spazio contro la violenza sulle donne: in studio, accompagnata dall’avvocato Chiara Rinaldi, verrà Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi, uccisa a Bologna dal suo ex fidanzato. Francesca Barra interverrà per presentare il suo nuovo libro di ricette “A occhio e quanto ...

LazioSpace : Per Cremonese-#Lazio di domenica 18 settembre sono stati già staccati 1750 biglietti per il settore ospiti su un t… - soundsblogit : Tim Music Awards 2022, domenica 11 settembre dalle 17.20: anticipazioni e cantanti ospiti - UnDueTreBlog : #DomenicaIn – Prima puntata del 11/09/2022 – Con Mara Venier su Rai 1. Anticipazioni e ospiti. - CorriereUmbria : Domenica In, oggi domenica 11 settembre si riparte con Mara Venier: ospiti e anticipazioni #televisione #tv… - SocialArtistOF2 : Gli ospiti della puntata di oggi di #DomenicaIn. -