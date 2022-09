Domenica In, Mara Venier rimprovera uno spettatore in diretta: “Scusi, stiamo lavorando”. In studio cala il gelo (Di domenica 11 settembre 2022) Momenti di gelo nello studio di Domenica In. La nuova stagione del salotto Domenicale di Rai 1 si è aperta in maniera scoppiettante. Mara Venier è una grande professionista e, così, non ha esitato a rimproverare uno degli spettatori presenti che, evidentemente, stava disturbando la diretta. È successo durante l’intervista alla coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra: proprio mentre lei stava parlando delle critiche che avevano subito all’inizio della loro relazione, la conduttrice l’ha interrotta e si è rivolta verso il pubblico. “Scusi, Scusi!”, ha esclamato Mara Venier. “stiamo lavorando”, ha aggiunto. Per un attimo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Momenti dinellodiIn. La nuova stagione del salottole di Rai 1 si è aperta in maniera scoppiettante.è una grande professionista e, così, non ha esitato are uno degli spettatori presenti che, evidentemente, stava disturbando la. È successo durante l’intervista alla coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra: proprio mentre lei stava parlando delle critiche che avevano subito all’inizio della loro relazione, la conduttrice l’ha interrotta e si è rivolta verso il pubblico. “!”, ha esclamato. “”, ha aggiunto. Per un attimo è ...

mara_carfagna : Oggi, domenica 11 settembre sarò a Taranto, vi aspetto! - nocchi_rita : RT @ZeusMega: E mi innamoro di domenica... Già adoro questo trash, Zia Mara ci era mancata ???? #Domenicain - FQMagazineit : Domenica In, Mara Venier rimprovera uno spettatore in diretta: “Scusi, stiamo lavorando”. In studio cala il gelo - SunshineMarcoB : Capisco il voler affrontare temi delicati. Ma secondo me il pubblico guarda Zia Mara per divertirsi, rilassarsi e a… - Luca_1998 : Zia Mara però la cronaca di Domenica anche no #DomenicaIn -