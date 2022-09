Domenica 11 Settembre 2022 Sky Cinema | Vetro

AntoVitiello : Domenica 11 settembre alle 14 presso il Centro Sportivo di #Milanello si terrà la conferenza stampa di presentazione di Aster #Vranckx. - pdnetwork : “#1000piazze per la #Scuola” seconda iniziativa di mobilitazione del PD con volontari, militanti, candidate e candi… - LegaSalvini : SI VOTA SOLO DOMENICA 25 SETTEMBRE (DALLE ORE 7 ALLE 23), BARRANDO IL SIMBOLO LEGA. #25settembrevotoLega, io ci… - InfoAtac : #info #atac - Domenica 11 settembre, eventi religiosi. Il programma della rete bus - InfoAtac : #info #atac - Domenica 11 settembre, pedonalizzazioni, il programma della rete bus -

Comune di Cormano

... il nuovo format digitale lanciato da Tiscali per il confronto in streaming tra i candidati dei diversi partiti alle elezioni politiche del 252022", registrato a Web11...Prima Lettura Dal libro dell'Esodo Es 32,7 - 11.13 - 14 In quei giorni, il Signore disse a Mosè: 'Va', scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, si è pervertito. Non ... Grande Festa domenica 11 settembre pomeriggio al parco dell'Acqua Domenica In gli ospiti di oggi 11 settembre prima puntata. Alle 17:20 Tim Music Awards dalla radio al palco speciale ...Oltre alle aperture sopra indicate, nella settimana precedente il voto l'Ufficio elettorale osserverà l' apertura straordinaria con orario continuato: da martedì 20 a sabato 24 settembre dalle 8.30 al ...