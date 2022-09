Divario retributivo di genere, in Europa le lavoratrici guadagnano il 13% in meno dei colleghi uomini (Di domenica 11 settembre 2022) Il 13% in meno: questo è quanto guadagnano in media le lavoratrici europee rispetto ai colleghi maschi. Stiamo parlando del Divario retributivo di genere (in inglese “gender pay gap”), espressione con cui si intende la differenza media che sussiste tra i salari orari lordi percepiti dagli uomini e dalle donne. Gli stipendi delle lavoratrici europee sono più bassi rispetto a quelli dei colleghi maschiTale dato, dal 2006, viene misurato dal sistema statistico europeo unendo situazioni molto diverse tra loro per condizione contrattuale, ambito lavorativo, età e titolo di studi, e arrivando a un valore aggregato, in grado di rispecchiare le differenze medie in termini di compenso sul lavoro tra uomini e ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 11 settembre 2022) Il 13% in: questo è quantoin media leeuropee rispetto aimaschi. Stiamo parlando deldi(in inglese “gender pay gap”), espressione con cui si intende la differenza media che sussiste tra i salari orari lordi percepiti daglie dalle donne. Gli stipendi delleeuropee sono più bassi rispetto a quelli deimaschiTale dato, dal 2006, viene misurato dal sistema statistico europeo unendo situazioni molto diverse tra loro per condizione contrattuale, ambito lavorativo, età e titolo di studi, e arrivando a un valore aggregato, in grado di rispecchiare le differenze medie in termini di compenso sul lavoro trae ...

LDRaimondo : RT @IsabellaCeccari: Divario retributivo in Italia = 20%. L’empowerment femminile non è solo una questione politica, ma soprattutto cultura… - laprofrinaldi : RT @IsabellaCeccari: Divario retributivo in Italia = 20%. L’empowerment femminile non è solo una questione politica, ma soprattutto cultura… - lacittanews : Il divario retributivo di genere (gender pay gap) è una problematica che purtroppo riguarda ancora la maggior parte… - IsabellaCeccari : Divario retributivo in Italia = 20%. L’empowerment femminile non è solo una questione politica, ma soprattutto cult… - gaia_lintas : RT @intheoldground: gravidanza” (meglio non abortire). Inoltre, nel punto 12 propone: *Pari opportunità per i cittadini *Contrasto del di… -