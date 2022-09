Dittatore e narcotrafficante | la storia oscura di Pinochet | 49 anni fa il colpo di Stato cileno

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 11 settembre 2022) 49fa avveniva ildiin Cile che metteva la parola fine al governo socialista di Salvador Allende per lasciare posto alla dittatura filoamericana di Augusto. L’11 settembre 1973 rappresenta per il mondo un momento di profonda desolazione. Lontano, quasi ai confini del mondo, il Cile sperimentava in prima persona l’ingerenza degli Stati Uniti nel proprio paese. Fatta eccezione per Cuba, unica roccaforte socialista in Occidente, gli americani non avrebbero permesso la formazione di altri partiti e governi socialisti, anche se democraticamente eletti, in tutti i Paesi dell’America Latina. Il sogno americano, insomma, finisce in Texas, mentre a Sud del continente, unspietato prende il potere. Così, 49fa, il presidente del Cile ...