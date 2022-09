Dentro Basic e Lasagna, fuori Romagnoli: le ufficiali di Lazio-Verona (Di domenica 11 settembre 2022) Lazio Verona- Dopo le 3 gare svolte alle ore 15:00, c’è l’anticipo delle ore 18:00, dove si sfideranno Lazio-Verona. Ritorna in campo la Lazio di Maurizio Sarri, dopo la grande vittoria in Europa League: per 4-2 ai danni del Feyenoord. Dall’altro lato, il Verona ha trovato i primi 3 punti contro la Sampdoria, e ora vuole tornare a fare punti anche in trasferta. Partiamo dalle ufficiali dagli uomini di Maurizio Sarri che: schiera dalla porta Ivan Provedel. Solita difesa presidiata, con un unico cambio, da Marusic, Casale al posto di Romagnoli, Patric e Manuel Lazzari. Non c’è Luis Alberto, al suo posto Dentro Toma Basic, supportato da Milinkovic-Savic e Marcos Antonio. Davanti solito attacco, già 7 volte su 7 ... Leggi su seriea24 (Di domenica 11 settembre 2022)- Dopo le 3 gare svolte alle ore 15:00, c’è l’anticipo delle ore 18:00, dove si sfideranno. Ritorna in campo ladi Maurizio Sarri, dopo la grande vittoria in Europa League: per 4-2 ai danni del Feyenoord. Dall’altro lato, ilha trovato i primi 3 punti contro la Sampdoria, e ora vuole tornare a fare punti anche in trasferta. Partiamo dalledagli uomini di Maurizio Sarri che: schiera dalla porta Ivan Provedel. Solita difesa presidiata, con un unico cambio, da Marusic, Casale al posto di, Patric e Manuel Lazzari. Non c’è Luis Alberto, al suo postoToma, supportato da Milinkovic-Savic e Marcos Antonio. Davanti solito attacco, già 7 volte su 7 ...

