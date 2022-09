Dentro Banda e Barrow, out Petagna: le ufficiali delle 15:00 (Di domenica 11 settembre 2022) Petagna Barrow- Dopo il pari tra Atalanta e Cremonese nell’anticipo delle 12:30, alle ore 15:00 giocano ben 3 gare. Tre gare in programma alle ore 15:00 per la sesta giornata di Serie A. Le partite sono: Lecce-Monza; Bologna-Fiorentina e Sassuolo-Udinese. Partiamo dalle ufficiali della gara di Via Del Mare. Nei Pugliesi, spazio a Giuseppe Pezzella sulla fascia sinistra, aiutato dal nuovo arrivato: Pongraric in difesa. In mediana agiranno Helgason, Hjulmand e Baschirotto. Davanti, va Dentro Banda, a supporto di Ceesay. Per i Brianzoli, di nuovo Di Gregorio titolare a discapito di Cragno. Debutto subito per Armando Izzo, supportato da Marlon e Pablo Marì. A sorpresa va out Petagna, in tribuna l’ex Napoli per scelta tecnica e non per problemi fisici. Ecco le ... Leggi su seriea24 (Di domenica 11 settembre 2022)- Dopo il pari tra Atalanta e Cremonese nell’anticipo12:30, alle ore 15:00 giocano ben 3 gare. Tre gare in programma alle ore 15:00 per la sesta giornata di Serie A. Le partite sono: Lecce-Monza; Bologna-Fiorentina e Sassuolo-Udinese. Partiamo dalledella gara di Via Del Mare. Nei Pugliesi, spazio a Giuseppe Pezzella sulla fascia sinistra, aiutato dal nuovo arrivato: Pongraric in difesa. In mediana agiranno Helgason, Hjulmand e Baschirotto. Davanti, va, a supporto di Ceesay. Per i Brianzoli, di nuovo Di Gregorio titolare a discapito di Cragno. Debutto subito per Armando Izzo, supportato da Marlon e Pablo Marì. A sorpresa va out, in tribuna l’ex Napoli per scelta tecnica e non per problemi fisici. Ecco le ...

