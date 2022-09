Decreto Aiuti bis, fondi per le Olimpiadi Milano-Cortina: a chi vanno (Di domenica 11 settembre 2022) Se l’orizzonte temporale del 2026 non permette calcoli che rischierebbero di essere ripensati e stravolti decine di volte in questi quattro anni, quella che si apre rischia di essere già una settimana cruciale per le Olimpiadi invernali che si svolgeranno in Italia nelle sedi di Milano e Cortina. Questo perché nel pomeriggio di venerdì 16 settembre sarà in visita in Italia Thomas Bach, il presidente del Cio (il Comitato Olimpico Internazionale): il suo viaggio – oltre che per la consegna alla sua persona di un riconoscimento come il Collare D’oro, il più prestigioso premio dello sport italiano – è finalizzato a tastare il polso sull’avanzamento dei lavori in vista della kermesse olimpica. Ad accoglierlo sarà l’amministrazione delegato di Milano-Cortina 2026, ma qui sta il primo intoppo: quel ruolo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 11 settembre 2022) Se l’orizzonte temporale del 2026 non permette calcoli che rischierebbero di essere ripensati e stravolti decine di volte in questi quattro anni, quella che si apre rischia di essere già una settimana cruciale per leinvernali che si svolgeranno in Italia nelle sedi di. Questo perché nel pomeriggio di venerdì 16 settembre sarà in visita in Italia Thomas Bach, il presidente del Cio (il Comitato Olimpico Internazionale): il suo viaggio – oltre che per la consegna alla sua persona di un riconoscimento come il Collare D’oro, il più prestigioso premio dello sport italiano – è finalizzato a tastare il polso sull’avanzamento dei lavori in vista della kermesse olimpica. Ad accoglierlo sarà l’amministrazione delegato di2026, ma qui sta il primo intoppo: quel ruolo ...

GiuseppeConteIT : Il Decreto Aiuti “bloccato” dal @Mov5Stelle? Una sonora sciocchezza! Ieri sera ho spiegato come stanno davvero le c… - LaVeritaWeb : Nessuno schieramento vuole arrivare al voto con la fama di chi ha sabotato i sostegni. La Meloni in pressing: «Giov… - elio_vito : Anche oggi nulla di fatto al Senato sul decreto aiuti per il caro bollette, rinvio alla prossima settimana. Si eran… - JedenfallsDE : @Aquintoc @marattin Non devo spiegarti nulla io,semmai sei tu,caro Aquinto, che ti devi spiegare perché bloccare un… - speranza58 : @marattin Non era quello che avevi detto nei tweet precedenti però 1)Avevi detto che stavano bloccando gli aiuti, i… -