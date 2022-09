De Zerbi verso la Premier League: la panchina (Di domenica 11 settembre 2022) Ci sarà ancora un po’ di Made in Italy in questa Premier League. Secondo le ultime notizie si sta accelerando un’importante trattativa che riguarda un allenatore italiano. Shakhtar Donetsk De Zerbi Brighton Dopo che Graham Potter è stato chiamato a guidare il Chelsea dopo l’esonero di Tuchel, adesso il Brighton è alla ricerca di un allenatore. Sarà sicuramente difficile sostituire il neo allenatore blues per continuare la crescita del club ed ecco che la risposta ha un nome: quello di Roberto De Zerbi. L’attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk potrebbe dunque lasciare il club ucraino e approdare in Premier. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com domani o al più tardi nei prossimi giorni, ci sarà un contatto importante fra le parti per provare a trovare un accordo e iniziare una nuova ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 settembre 2022) Ci sarà ancora un po’ di Made in Italy in questa. Secondo le ultime notizie si sta accelerando un’importante trattativa che riguarda un allenatore italiano. Shakhtar Donetsk DeBrighton Dopo che Graham Potter è stato chiamato a guidare il Chelsea dopo l’esonero di Tuchel, adesso il Brighton è alla ricerca di un allenatore. Sarà sicuramente difficile sostituire il neo allenatore blues per continuare la crescita del club ed ecco che la risposta ha un nome: quello di Roberto De. L’attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk potrebbe dunque lasciare il club ucraino e approdare in. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com domani o al più tardi nei prossimi giorni, ci sarà un contatto importante fra le parti per provare a trovare un accordo e iniziare una nuova ...

