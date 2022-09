(Di domenica 11 settembre 2022) A Denon manca l'ironia e anche il sarcasmo: "Avorrei dire che ho la sensazione che sia come un. Vorrei dirgli: ma tu sei stato presidente del Consiglio per tre dei quattro ...

jadarf1 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Globalist.it

"Lo vedo appropriarsi dell'agenda sociale - ha detto ancora il presidente Deriferendosi a Conte - ma qualcuno di noi ha speso anche la vita per la povera gente, non aspettavamo certo te". E ...... se smetto di fare politica che fanno Pensano sempre al mostro",. E poi: "E' gravissimo ... anche se viene accettato l'invito a cena dall'assessore al Welfare di Napoli,Trapanese, papà ... De Luca ironizza su Conte: “Fa il turista svedese e cerca di appropriarsi dell’agenda sociale” Lo ha detto oggi a Taranto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una manifestazione insieme ad Enrico Letta e Michele Emiliano. "Conte è stato presidente del Consiglio..." ...Nel 1977 la Gran Bretagna musicale è in pieno fermento, ribolle grazie all’affermarsi del punk che con la forza di un ciclone spazza via tutto ciò che profumava di passato e di stantio. E a schiaffare ...