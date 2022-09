Dalla vacanza pagata in Tanzania ai Rolex rubati passando per le cimici: le accuse di Totti alla Blasi (Di domenica 11 settembre 2022) Non solo il racconto di come una favola d’amore sia diventata nel giro di pochi mesi un incubo ma anche delle rivelazioni scottanti. Francesco Totti nella sua intervista al Corriere della sera ha spiegato che vuole tutelare se stesso ma soprattutto i suoi figli da quello che sta succedendo. Certo è che leggere alcune cose come quelle che Totti ha raccontato sulla proprio madre, forse non sarà molto piacevole per Christian e Chanel, ma se le rivelazioni fatte dall’ex calciatore sono vere, forse doveva essere la Blasi a pensarci bene prima di compiere determinate azioni. Noi quello che è vero o non è vero non lo sapremo mai ma sta di fatto che le accuse di Totti sono gravissime. Non solo ha parlato di Ilary Blasi raccontando di aver scoperto di esser stato tradito più volte, anche se non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) Non solo il racconto di come una favola d’amore sia diventata nel giro di pochi mesi un incubo ma anche delle rivelazioni scottanti. Francesconella sua intervista al Corriere della sera ha spiegato che vuole tutelare se stesso ma soprattutto i suoi figli da quello che sta succedendo. Certo è che leggere alcune cose come quelle cheha raccontato sulla proprio madre, forse non sarà molto piacevole per Christian e Chanel, ma se le rivelazioni fatte dall’ex calciatore sono vere, forse doveva essere laa pensarci bene prima di compiere determinate azioni. Noi quello che è vero o non è vero non lo sapremo mai ma sta di fatto che ledisono gravissime. Non solo ha parlato di Ilaryraccontando di aver scoperto di esser stato tradito più volte, anche se non ...

positanonews : #Copertina #Cronaca #encomio #giovani #portafoglio Trovano portafogli mentre sono in vacanza ad Amalfi e lo restitu… - fatt_4nza : necessito di una vacanza dalla vita - IatenjghtaIking : ultimo giorno di vacanza e da domani si entra in una stanza dove non conosco nessuno e dove passerò una parte della… - aislinbob : Ci pensate che in vacanza abbiamo mangiato x 7 giorni cereali sottomarca dalla forma di cipster ma chr avevano il s… - TSupernano : @BrunoIncazzato Il fatto è che parli di persone il cui zenith culturale è rappresentato dalla vacanza studio a Londra. -