Dal 1990 a oggi, Telethon ha stanziato 624 milioni di euro e messo all'opera 1676 ricercatori su 2804 progetti relativi a 589 malattie (Di domenica 11 settembre 2022) Francesca Pasinelli, 61 anni, una laurea in Farmacia, dal 2009 è direttrice generale di Fondazione Telethon, la charity che raccoglie fondi per far avanzare la ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. Dal 1990 a oggi, Telethon ha stanziato 624 milioni di euro e messo all’opera 1676 ricercatori su 2804 progetti relativi a 589 malattie. Numeri importanti, dietro i quali c’è la grande generosità dei donatori ma ci sono anche persone che lavorano per dare risposte concrete a chi ha bisogno. Tra queste persone, in prima fila c’è proprio lei. Francesca Pasinelli, 61 anni, laureata in Farmacia nel 1983 ... Leggi su iodonna (Di domenica 11 settembre 2022) Francesca Pasinelli, 61 anni, una laurea in Farmacia, dal 2009 è direttrice generale di Fondazione, la charity che raccoglie fondi per far avanzare la ricerca scientifica per la cura dellegenetiche rare. Dalha624diall’sua 589. Numeri importanti, dietro i quali c’è la grande generosità dei donatori ma ci sono anche persone che lavorano per dare risposte concrete a chi ha bisogno. Tra queste persone, in prima fila c’è proprio lei. Francesca Pasinelli, 61 anni, laureata in Farmacia nel 1983 ...

Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Chi ha vinto il primo titolo Slam agli #UsOpen dal 1990 ad oggi? 2022 ? 2021 Daniil Medvedev 2020 Dominic Thiem 2014 Ma… - FabioLisci : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana by @LorenzoManfro il 11 settembre del 1990 Ivano Fossati pubblica per la Epic Discanto. Il d… - FabioLisci : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana by @LorenzoManfro il 11 settembre del 1990 Francesco De Gregori pubblica Musica Leggera. Il… - LorenzoManfro : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana by @LorenzoManfro il 11 settembre del 1990 Francesco De Gregori pubblica Musica Leggera. Il… - LorenzoManfro : RT @RockOthers: #AlmanaccoRock #MusicaItaliana by @LorenzoManfro il 11 settembre del 1990 Ivano Fossati pubblica per la Epic Discanto. Il d… -