Dai tetti di Roma l’omaggio alla Regina Elisabetta: Jacopo incanta Piazza Navona e l’Inghilterra con la sua musica (VIDEO) (Di domenica 11 settembre 2022) È salito lì, nella stessa terrazza di Roma dove, due anni e mezzo fa, nel pieno del lockdown, aveva suonato davanti a una città deserta. E adesso, ancora una volta, ha preso la chitarra. Ma stavolta uno strumento diverso. La chitarra, infatti, non era la sua solita, ma una con la bandiera inglese dipinta nel corpo. Lui, Jacopo Mastrangelo, giovanissimo musicista Romano, era diventato famoso proprio in occasione del lockdown, quando suonò una struggente e bellissima melodia dedicata alla Capitale e all’Italia, diventata immediatamente virale. La dedica alla Regina Elisabetta E se, per il suo primo VIDEO, Piazza Navona, su cui la terrazza dove Jacopo si è esibito si affaccia, era deserta, ieri invece ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022) È salito lì, nella stessa terrazza didove, due anni e mezzo fa, nel pieno del lockdown, aveva suonato davanti a una città deserta. E adesso, ancora una volta, ha preso la chitarra. Ma stavolta uno strumento diverso. La chitarra, infatti, non era la sua solita, ma una con la bandiera inglese dipinta nel corpo. Lui,Mastrangelo, giovanissimo musicistano, era diventato famoso proprio in occasione del lockdown, quando suonò una struggente e bellissima melodia dedicataCapitale e all’Italia, diventata immediatamente virale. La dedicaE se, per il suo primo, su cui la terrazza dovesi è esibito si affaccia, era deserta, ieri invece ...

CorriereCitta : Dai tetti di Roma l’omaggio alla Regina Elisabetta: Jacopo incanta Piazza Navona e l’Inghilterra con la sua musica … - 4uMarika : RT @TurismoBergamo: Un caratteristico paese dai tetti di pietra ????? Il Borgo di Arnosto è una piccola perla di storia nascosta tra le mon… - L0VELYGHVFA : ok ma picture this inej è il babbo natale di ketterdam cioè lei letteralmente anima pura che si cala dai tetti e la… - RomoloVisconti1 : RT @TurismoBergamo: Un caratteristico paese dai tetti di pietra ????? Il Borgo di Arnosto è una piccola perla di storia nascosta tra le mon… - SusannaGatto4 : @willy_signori @Dr_Hat89 Ma non ti deve consolare. Tu puoi pensare quello che vuoi su Allegri. Oltretutto io quest’… -