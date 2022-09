"Da veri mascalzoni": Sallusti smaschera Letta, gioco sporco sulle bollette (Di domenica 11 settembre 2022) La cosa più vigliacca che possa fare un politico è agire contro il proprio Paese. Tecnicamente si potrebbe parlare di "alto tradimento" ma non addentriamoci in terreni giuridici. Quando Matteo Salvini dice che «la sinistra sta mettendo le cose in modo che chi governerà, cioè noi, si troverà a camminare tra le macerie», quando Giorgia Meloni dice che «rilasciare interviste a mezzi di comunicazione all'estero per dire che l'Italia con noi sarà destinata a fallire è da criminali», ecco quando sentite queste cose non pensiate che si tratti di propaganda elettorale. No, purtroppo le cose stanno proprio così: «Tanto peggio tanto meglio» è purtroppo l'unico progetto politico di una sinistra disperata e allo sbando. Seguiranno, siatene certi, mobilitazioni di piazza per provare a dare spallate al nuovo governo "incapace di risolvere i problemi", i giornali complici faranno da grancassa e via ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) La cosa più vigliacca che possa fare un politico è agire contro il proprio Paese. Tecnicamente si potrebbe parlare di "alto tradimento" ma non addentriamoci in terreni giuridici. Quando Matteo Salvini dice che «la sinistra sta mettendo le cose in modo che chi governerà, cioè noi, si troverà a camminare tra le macerie», quando Giorgia Meloni dice che «rilasciare interviste a mezzi di comunicazione all'estero per dire che l'Italia con noi sarà destinata a fallire è da criminali», ecco quando sentite queste cose non pensiate che si tratti di propaganda elettorale. No, purtroppo le cose stanno proprio così: «Tanto peggio tanto meglio» è purtroppo l'unico progetto politico di una sinistra disperata e allo sbando. Seguiranno, siatene certi, mobilitazioni di piazza per provare a dare spallate al nuovo governo "incapace di risolvere i problemi", i giornali complici faranno da grancassa e via ...

