(Di domenica 11 settembre 2022) In gran parte d'Italia e' la settimana che iniziera' da lunedi' prossimo quella decisiva per l'avvio delanno scolastico 2022 - 2023: finite le vacanze, sono 7.286.151gliche torneranno ...

Agenzia ANSA

In gran parte d'Italia e' la settimana che iniziera' da lunedi' prossimo quella decisiva per l'avvio del nuovo anno scolastico 2022 - 2023: finite le vacanze, sono 7.286.151gli studenti che torneranno ... Da domani oltre 7 milioni di studenti di nuovo a scuola - Italia In gran parte d'Italia e' la settimana che iniziera' da lunedi' prossimo quella decisiva per l'avvio del nuovo anno scolastico 2022-2023: finite ...Roma, 10 set. Sono oltre 7 milioni le studentesse e gli studenti che torneranno a scuola (statale) nell'anno scolastico 2022/2023, molti domani lunedì 12 settembre. I primi a rientrare in aula sono st ...