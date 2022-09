Cristiano Iovino | chi è il personal trainer e presunto amante di Ilary Blasi

Leggi su 361magazine

(Di domenica 11 settembre 2022) Dalla passione per la Lazio a quella per l’ex Signora Totti. Ecco chi è l’uomo che avrebbe innescato la crisi tra Francesco eStando a quanto riporta Il Messaggero,sarebbe stato intercettato dalla nota testata per approfondire la questione che riguarda il famoso PT e la presunta storia d’amore con. “Ci racconta cos’è successo tra lei e? Sono vere le voci che sono state messe in giro? “, chiede il giornalista. “Non mi interessa, grazie!”, risponde lapidariodeclinando l’invito a parlare. Intanto le voci sulla presunta love story tra i due stentano a dissiparsi e in molti sono pronti a giurare cheabbia avuto un flirt con l’ex moglie del capitano. Ma chi è ...