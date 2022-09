Cristiano Doni torna al Gewiss Stadium: in tribuna per Atalanta-Cremonese (Di domenica 11 settembre 2022) Bergamo. C’è una presenza che non passa inosservata sulle tribune del Gewiss Stadium per seguire Atalanta-Cremonese: Cristiano Doni. L’ex capitano e simbolo della Dea ha fatto il suo ritorno allo stadio per il match della 6ª giornata di Serie A che può proiettare nuovamente i nerazzurri in testa alla classifica. Maglietta bianca, jeans lunghi e ciabatte, Doni ha seguito il match dalla tribuna centrale, scambiando sorrisi con i tifosi presenti e intrattenendosi a chiacchierare con la celebre Giuliana, dell’omonima trattoria. Leggi su bergamonews (Di domenica 11 settembre 2022) Bergamo. C’è una presenza che non passa inosservata sulle tribune delper seguire. L’ex capitano e simbolo della Dea ha fatto il suo ritorno allo stadio per il match della 6ª giornata di Serie A che può proiettare nuovamente i nerazzurri in testa alla classifica. Maglietta bianca, jeans lunghi e ciabatte,ha seguito il match dallacentrale, scambiando sorrisi con i tifosi presenti e intrattenendosi a chiacchierare con la celebre Giuliana, dell’omonima trattoria.

cattismo : @mattia_dimatteo Ma in realtà Cristiano Doni l’hanno rovinato per una cosa del genere. Avrà qualche santo in paradiso - Dario97345391 : @ParoleCristiane Per fede credo, per fede sono cristiano, per fede prego, per fede ringrazio per tutti i doni che o… - Atalantinicom : #Atalanta - (VIDEO) Cristiano Doni parla di Atalanta e campionat... - tuttoatalanta : Cristiano Doni: 'L'Atalanta è una bella sorpresa. E Gasp è sempre una garanzia' -