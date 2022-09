Crisi energetica, il ministro tedesco Lindner alla carica sul fracking: “Si riveda il divieto di estrazione del gas per fratturazione idraulica” (Di domenica 11 settembre 2022) Il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner (FDP) in un’intervista alla televisione pubblica ARD è tornato a chiedere il prolungamento dell’allacciamento dei reattori nucleari. “Consiglio di non essere schizzinosi. Ciò che è fattibile dev’essere fatto: tutte le centrali a carbone in riserva devono essere allacciate in rete, le capacità dell’energia nucleare in Germania assicurata fino al 2024, ed anche accessibili i giacimenti domestici di petrolio e gas nel Mare del Nord e sulla terraferma”. Lindner si è così spinto nuovamente a dirsi favorevole anche alla fratturazione idraulica del gas di scisto, il fracking, che in Germania, terra ricca riserve di gas sotterranee, è vietata dal 2017. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Ildelle finanzeChristian(FDP) in un’intervistatelevisione pubblica ARD è tornato a chiedere il prolungamento dell’cciamento dei reattori nucleari. “Consiglio di non essere schizzinosi. Ciò che è fattibile dev’essere fatto: tutte le centrali a carbone in riserva devono esserecciate in rete, le capacità dell’energia nucleare in Germania assicurata fino al 2024, ed anche accessibili i giacimenti domestici di petrolio e gas nel Mare del Nord e sulla terraferma”.si è così spinto nuovamente a dirsi favorevole anchedel gas di scisto, il, che in Germania, terra ricca riserve di gas sotterranee, è vietata dal 2017. I ...

