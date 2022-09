Covid oggi Sardegna, 180 contagi e un morto: bollettino 11 settembre (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 180 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 settembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registraun morto. ”In Sardegna si registrano oggi 180 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 155 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2219 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 81 (+1). 6602 sono i casi di isolamento domiciliare (+59). Si registra il decesso di un uomo di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari”. Lo comunica la Regione Sardegna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 180 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registraun. ”Insi registrano180 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 155 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2219 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 81 (+1). 6602 sono i casi di isolamento domiciliare (+59). Si registra il decesso di un uomo di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari”. Lo comunica la Regione. L'articolo proviene da Italia Sera.

