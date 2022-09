Covid oggi Italia, 12.317 contagi e 34 morti: bollettino 11 settembre (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 12.317 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 34 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 108.644 tamponi con un tasso di positività all’11,3%. In calo ricoveri, 13 in meno di ieri, in aumento le terapie intensive occupate, 7 in più di ieri. LAZIO – Sono 1.256 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 settembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra 1 morto. “oggi nel Lazio su 2.413 tamponi molecolari e 7.866 tamponi antigenici per ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 12.317 i nuovida Coronavirus in, 112022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 34. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 108.644 tamponi con un tasso di positività all’11,3%. In calo ricoveri, 13 in meno di ieri, in aumento le terapie intensive occupate, 7 in più di ieri. LAZIO – Sono 1.256 i nuovida coronavirus11nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1 morto. “nel Lazio su 2.413 tamponi molecolari e 7.866 tamponi antigenici per ...

