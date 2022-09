Covid, le news. Bollettino: 17.550 casi e 89 morti. Tasso di positività all'11,7% (Di domenica 11 settembre 2022) Lieve aumento delle terapie intensive (+1 rispetto a ieri), scendono i reparti ordinari (-149). Processati 149.497 tamponi. Onu: "Il virus ha riportato il pianeta indietro di 5 anni". Secondo un rapporto delle Nazioni Unite la pandemia, sommata ad altre crisi, ha fatto retrocedere un indicatore di sviluppo globale al livello del 2016: l'Indice di Sviluppo Umano - una misura delle aspettative di vita, dei livelli di istruzione e degli standard di vita - è diminuito per due anni di fila, nel 2020 e nel 2021 Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 settembre 2022) Lieve aumento delle terapie intensive (+1 rispetto a ieri), scendono i reparti ordinari (-149). Processati 149.497 tamponi. Onu: "Il virus ha riportato il pianeta indietro di 5 anni". Secondo un rapporto delle Nazioni Unite la pandemia, sommata ad altre crisi, ha fatto retrocedere un indicatore di sviluppo globale al livello del 2016: l'Indice di Sviluppo Umano - una misura delle aspettative di vita, dei livelli di istruzione e degli standard di vita - è diminuito per due anni di fila, nel 2020 e nel 2021

repubblica : Covid, cadono i limiti di età: il nuovo vaccino sarà per tutti - giuliapompili : ??NOTIZIA - Non solo i pattugliamenti congiunti (ora sospesi causa Covid), adesso c'è anche una 'stazione di polizia… - repubblica : Elisabetta II, da Churchill alla Brexit, dai Beatles al Covid: per settanta anni lo specchio di un paese - rep_napoli : Covid, ecco i nuovi vaccini bivalenti: dosi nei distretti e alla Fagianeria [di Paolo Popoli] [aggiornamento delle… - fabriziox23 : RT @asso_x: @Brigante1959 @Kim19190390 @repubblica Inutile, se non dannoso, perché facendo un sierologico risulteremmo tutti già contagiati… -