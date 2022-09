Così Letta sgombra il campo: niente inciuci, governa chi vince (Di domenica 11 settembre 2022) Il leader pd spegne le polemiche. Meloni: mai soluzioni arcobaleno. Renzi: ho scritto a Giorgia, ogni 2 anni facciamo cadere un governo Leggi su corriere (Di domenica 11 settembre 2022) Il leader pd spegne le polemiche. Meloni: mai soluzioni arcobaleno. Renzi: ho scritto a Giorgia, ogni 2 anni facciamo cadere un governo

sole24ore : ??Così si è espresso il segretario del #Pd durante un comizio elettorale a #Torino: - arrigoni_paolo : Il segretario del Pd Enrico #Letta pare che non sia riuscito ad arrivare ad Alessandria perché il bus elettrico era… - raffaellapaita : Letta prima ci taglia fuori dalla coalizione e poi ci accusa di voler distruggere il Pd. Non è così, Enrico. Non si… - AttilioOlivieri : @matteopredica @lucianocapone @davidallegranti Se Letta ha detto questo si conferma analfabeta funzionale così come… - greatnicoletta : RT @HoaraBorselli: Da #Letta nemmeno un messaggio di solidarietà nei confronti di Giorgia #Meloni per le minacce ricevute dalle nuove #brig… -