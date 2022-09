Coronavirus, 12.317 nuovi casi e 34 morti. Tasso di positività all’11,3%. Stabili i ricoverati (Di domenica 11 settembre 2022) Sono 12.317 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore tra i 108.644 tamponi processati, con un Tasso di positività all’11,3% quindi stabile rispetto a sabato. Le vittime riportate nel bollettino quotidiano sono 34. Sono 180 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno di sabato, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.923, 13 in meno nell’arco delle 24 ore. La settimana si chiude quindi con un totale di 110.014 diagnosi accertate, un numero sensibilmente più di basso delle 131.788 registrate nei 7 giorni precedenti: la circolazione virale, quindi, tende ancora a calare. Gli attualmente positivi sono 471.849 (-13.090 rispetto a sabato), con dimessi e guariti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Sono 12.317 idi Covid registrati nelle ultime 24 ore tra i 108.644 tamponi processati, con undi,3% quindi stabile rispetto a sabato. Le vittime riportate nel bollettino quotidiano sono 34. Sono 180 i pazientiin terapia intensiva, 7 in meno di sabato, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 20. Inei reparti ordinari sono invece 3.923, 13 in meno nell’arco delle 24 ore. La settimana si chiude quindi con un totale di 110.014 diagnosi accertate, un numero sensibilmente più di basso delle 131.788 registrate nei 7 giorni precedenti: la circolazione virale, quindi, tende ancora a calare. Gli attualmente positivi sono 471.849 (-13.090 rispetto a sabato), con dimessi e guariti in ...

