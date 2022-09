Coppa Davis 2022 | i convocati di tutte le nazionali per la fase a gironi Torna Zverev | presenti Djokovic e Alcaraz Sinner e Berrettini per l’Italia

(Di domenica 11 settembre 2022) Si svolgerà dal 13 al 18 settembre ladella. Le sedi del torneo saranno quattro, una per ogni girone composto da quattro squadre.è stata inserita nel gruppo A e giocherà a Bologna insieme a Croazia, Argentina e Svezia: l’obiettivo sarà arrivare nelle prime due posizioni del girone per poter poi disputare le Final 8 in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre. Idel Bel Paese sono già stati annunciati tempo fa, così come quelli delle altre. Tra i big mancheranno Rafael Nadal, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov e Nick Kyrgios, ma sarannoJannik, Matteo, Novak, Carlos ...

corrierebologna : Tennis, via alla magia della Coppa Davis - ilfoglio_it : Dal Gp di Monza alla coppa Davis, dalla Vuelta di Evenepoel alla Rotta del Rhum, ecco cosa trovate nel Foglio sport… - zazoomblog : Calendario Coppa Davis 2022: orari partite fase a gironi quando gioca l’Italia programma tv streaming -… - zazoomblog : Calendario Coppa Davis 2022: orari partite fase a gironi quando gioca l’Italia programma tv streaming -… - Nicola89144151 : Come sarà articolata la copertura Rai: - i singolari (15:00 - 19:35*) su Rai 2 - il doppio (19:35 - 21:30) su Rai… -

10 settembre 2022 - Cresce l'attesa per l'arrivo delleCup by Rakuten Finals a Bologna. A pochi giorni dall'inizio dello spettacolo all'Unipol Arena, parte un programma di iniziative della Federazione Italiana Tennis e del Comune di Bologna ...Neanche il tempo di archiviare le tante emozioni degli US Open, che il mondo del tennis si prepara a rivivere le emozioni della. Per l'occasione, con la squadra italiana tra le protagoniste, scende in campo SupertenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis. La tv della Fit ha deciso di fare ...L’arrivo di Bolelli e Musetti. Domenica con Berrettini, Sinner e Fognini il primo test all’Unipol Arena poi la cena di gala a Palazzo Re Enzo ...Neanche il tempo di archiviare le tante emozioni degli US Open, che il mondo del tennis si prepara a rivivere le emozioni della Coppa Davis. Per ...