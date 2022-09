Coppa Davis 2022 | chi sono le avversarie del girone dell’Italia e in quante passano Tutti i convocati

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) La prima fase a gironi delle Finali diè in programma dal 13 al 18 settembre in quattro sedi: l’Italia di capitan Filippo Volandri è stata inserita nel Gruppo A, che gli azzurri giocheranno in casa, a Bologna, con Croazia, Argentina e Svezia. La seconda fase ad eliminazione diretta è prevista dal 22 al 27 novembre a Malaga, in Spagna. Passeranno il turno le prime due classificate di ciascun: in caso di vittoria del raggruppamento gli azzurri affronteranno la seconda del Gruppo D, con USA, Gran Bretagna, Kazakistan e Paesi Bassi, mentre in caso di secondo posto incrocio con la prima del Gruppo B, con Spagna, Canada, Serbia e Corea del Sud.GRUPPO AFase a gironi (13-18 settembre) Gruppo A a Bologna, ...