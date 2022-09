Concorso Polizia di Stato: si cercano 500 agenti, ecco quali sono i requisiti (Di domenica 11 settembre 2022) Nuove assunzioni sono state autorizzate per altre 500 unità di lavoro nel corpo della Polizia di Stato, in qualità di Allievi agenti. In questo caso però non ci sarà alcun bando di Concorso. Polizia di Stato: non ci sarà un Concorso Nessun Concorso pubblico è Stato indetto. Questo perché le 500 assunzioni previste sono state autorizzate all’interno del decreto Pnrr2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 a fronte della grave crisi internazionale. Questo vuol dire che non si terrà alcuna prova scritta o orale. Dei 500 posti di lavoro, una parte sarà destinata a incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, oltre ai servizi per la tutela dell’ordine e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022) Nuove assunzionistate autorizzate per altre 500 unità di lavoro nel corpo delladi, intà di Allievi. In questo caso però non ci sarà alcun bando didi: non ci sarà unNessunpubblico èindetto. Questo perché le 500 assunzioni previstestate autorizzate all’interno del decreto Pnrr2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 a fronte della grave crisi internazionale. Questo vuol dire che non si terrà alcuna prova scritta o orale. Dei 500 posti di lavoro, una parte sarà destinata a incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, oltre ai servizi per la tutela dell’ordine e ...

