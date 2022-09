"Come quando si aprì la strada a Hitler": la nera profezia di Tremonti, cosa può accadere all'Italia (Di domenica 11 settembre 2022) Giulio Tremonti non usa giri di parole. L'ex ministro del Tesoro infatti in un'intervista a ilGiorno non usa mezzi termini per definire la crisi che si sta per abbattere sull'Europa e soprattutto sull'Italia: "Io penso che non ci sia abbastanza consapevolezza sulla crisi, sulle sue origini e sulla sua intensità. Noi ora vediamo l'inflazione, ma all'orizzonte c'è la recessione. Questa crisi mi fa venire in mente il 1929, la crisi economica mondiale che aprì la strada a Hitler". Parole di ghiaccio che danno l'idea di quanto sia grave la situazione economica e sociale che in questo momento sta attraversando il Paese. E per questo motivo Tremonti è in piena battagli elettorale per entrare in Parlamento. E l'ex ministro è sicuro di farcela: "Segnalo tre elementi. Il primo: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Giulionon usa giri di parole. L'ex ministro del Tesoro infatti in un'intervista a ilGiorno non usa mezzi termini per definire la crisi che si sta per abbattere sull'Europa e soprattutto sull': "Io penso che non ci sia abbastanza consapevolezza sulla crisi, sulle sue origini e sulla sua intensità. Noi ora vediamo l'inflazione, ma all'orizzonte c'è la recessione. Questa crisi mi fa venire in mente il 1929, la crisi economica mondiale chela". Parole di ghiaccio che danno l'idea di quanto sia grave la situazione economica e sociale che in questo momento sta attraversando il Paese. E per questo motivoè in piena battagli elettorale per entrare in Parlamento. E l'ex ministro è sicuro di farcela: "Segnalo tre elementi. Il primo: il ...

