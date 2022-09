Coldiretti | dal Veneto alla Campania è boom di porcini | +50%

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 settembre 2022) Non solo danni, con il maltempo scatta la corsa a, finferli, trombette, chiodini nei boschi italiani dove le ultime piogge hanno creato le condizioni favorevolicrescita dei funghi, da Nord a Sud a macchia di leopardo, con le raccolte che in alcuni casi arrivano ad aumentare di unrispetto l’anno scorso. E’ quanto emerge dal monitoraggio disull’inizio delle attività di ricerca lungo la Penisola dove è arrivato il maltempo con l’allerta meteo in 9 regioni dopo un lungo periodo di caldo e siccità. Grazie alle piogge intervte dal sole e caldo nei boschi d’Italia la stagione dei funghi sta iniziando a correre, pur con differenze fra regione e regione a causa delle siccità estiva, degli incendi e degli eventi estremi. In– spiega ...