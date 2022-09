Civili uccisi dalle truppe russe nel Donetsk (Di domenica 11 settembre 2022) Ieri le truppe russe hanno ucciso 10 Civili nella regione di Donetsk. Lo riferisce Ukinform citando una dichiarazione del capo dell'Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, pubblicata su Telegram: "Il 10 settembre i russi hanno... Leggi su europa.today (Di domenica 11 settembre 2022) Ieri lehanno ucciso 10nella regione di. Lo riferisce Ukinform citando una dichiarazione del capo dell'Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, pubblicata su Telegram: "Il 10 settembre i russi hanno...

sbonaccini : @busettodavide Visto che lo considera un film vada sul set direttamente nelle città ucraine bombardate o sulle tomb… - stoca220 : @AntonioCerqua2 @lucerruti @guerini_lorenzo In 8 anni sono morti 3500 civili nella guerra in Donbas, in parte uccis… - RobertoBlumett1 : @OGiannino Racconta dei civili uccisi dai bombardamenti anglo-americani sulle città italiane. - autocostruttore : @PubblicoDebito @CriticaScient @guerini_lorenzo Nessuna parola invece per i 70.000 civili ceceni uccisi daí russi... - nexoslaika : @Giancky26 Ma i civili uccisi dagli ucraini non contano -