Ciclismo | La Vuelta è di Evenepoel ' Il giorno più bello della mia vita'

(Di domenica 11 settembre 2022) Il 22enne belga si prende la sua rivincita "dopo un anno di grandi critiche" MADRID (SPAGNA) - Era solo una passerella quella che Remcodoveva percorrere da Laz Rozas a Madrid per un totale ...

Remco Evenepoel ha conquistato la 77a edizione della. La passerella finale di Madrid ha incoronato ufficialmente il 22enne belga, impostosi nella generale davanti ai padroni di casa Enric Mas e Juan Ayuso. Il corridore della Quick - Step ha cos ...Volevo salire sul podio e vincere almeno una tappa, ho vinto lae anche due frazioni. Non poteva andare meglio". In effetti è così. Soprattutto perché il Belgio ritorna a vincere unaa ... Ciclismo, Vuelta Spagna 2022 - Pelle d'oca: Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde applauditi da tutto il gruppo Il 22enne belga si prende la sua rivincita 'dopo un anno di grandi critiche' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Era solo una passerella quella che ...VUELTA DI SPAGNA - Cala il sipario sulla Vuelta n° 77 che ha visto il trionfo di Remco Evenepoel e dire che erano 45 anni che un belga non conquistava la corsa a tappe spagnola. L'ultima tappa però la ...