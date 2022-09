Ciambelle alla crema | la colazione è speciale così

Leggi su formatonews

(Di domenica 11 settembre 2022) Scopriamo insieme come possiamo realizzare delle facili e buonissimeche andranno a ruba in poco tempo! La ricetta che vi proponiamo oggi è moltoperchè sono dellegolosissime che vi faranno fare un figurone se le preparate per la, ma non solamente, anche come super merenda non sono affatto male!. Potete poi stare tranquilli per la loro realizzazione perchè sono sempre facilissime, come nostro solito, nel nostro caso abbiamo messo dellama possiamo anche personalizzarle con cioccolato o con il gusto che preferite. Diciamo anche che non sono poiimpegnative a livello calorico perchè le cuociamo al forno ed hanno circa 150 calorie per pezzo, con queste dosi ne possiamo realizzare circa 12, quindi regoliamoci in base a ...