Ci sono Okoli e Dessers, out Hojlund: le ufficiali di Atalanta-Cremonese (Di domenica 11 settembre 2022) Atalanta Cremonese- Continua la quarta giornata di Serie A, oggi per l'anticipo delle 12:30, scendono in campo: Atalanta-Cremonese. Dopo la vittoria delle 3 big: Inter, Napoli e Milan ora tocca all'Atalanta, che in caso di vittoria potrebbe rimanere al primo posto in solitaria. La Cremonese, invece, è alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona rossa. Partiamo dalle ufficiali dei Bergamaschi che schierano tra i pali Juan Musso. A sostegno dell'Argentino, vanno dentro Caleb Okoli, Demiral e Rafael Toloi. In mediana agiranno De Roon e Koopmeiners, supportati sulle fascie da Soppy e Hateboer. Sulla trequarti spazio a Malinovskyi e Lookman, a supporto di Luis Muriel, va out Hojlund. Nella Cremonese, spazio a Radu ...

