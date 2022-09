“Ci siamo schiantati!”: Elettra Lamborghini sotto shock, incidente spaventoso (Di domenica 11 settembre 2022) La bella ereditiera Elettra Lamborghini è reduce da un episodio terrificante: tragedia sfiorata assieme al marito Afrojack. Elettra Lamborghini (fonte youtube)Anche i ricchi, belli e famosi hanno i loro grattacapi, inclusa l’esplosiva ereditiera di casa Lamborghini, Elettra. La performer di “Pem pem” e “Pistolero” troneggia da anni nelle colonne gossip del Belpaese, complice anche la sua attitudine da monella d’alto bordo. Dopo le risse memorabili nei programmi “Gran Hermano” e “Geordie Shore”, la vivace cantante pop si è accasata con il DJ olandese Afrojack, al secolo Nick Van De Wall. Dopo l’esperienza da opinionista nella penultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, Elettra Lamborghini ha sfornato il suo singolo “Caramello”, prodotto ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 settembre 2022) La bella ereditieraè reduce da un episodio terrificante: tragedia sfiorata assieme al marito Afrojack.(fonte youtube)Anche i ricchi, belli e famosi hanno i loro grattacapi, inclusa l’esplosiva ereditiera di casa. La performer di “Pem pem” e “Pistolero” troneggia da anni nelle colonne gossip del Belpaese, complice anche la sua attitudine da monella d’alto bordo. Dopo le risse memorabili nei programmi “Gran Hermano” e “Geordie Shore”, la vivace cantante pop si è accasata con il DJ olandese Afrojack, al secolo Nick Van De Wall. Dopo l’esperienza da opinionista nella penultima edizione de “L’Isola dei Famosi”,ha sfornato il suo singolo “Caramello”, prodotto ...

