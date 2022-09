Chicago PD anticipazioni | davvero accadrà? Impensabile

Leggi su formatonews

(Di domenica 11 settembre 2022)PD 10: svelata la sinossi del primo episodio della nuova serie, che andrà in onda fra pochissimi giorni. Cosa succederà? Il conto alla rovescia è iniziato per tutti i fan delle serie di One. In America debutteranno con le nuovissime stagioni il prossimo 21 settembre, mentre per vederle nel nostro Paese ancora non si ha una data esatta. InPD si dovrà dire addio ad uno dei personaggi più amati della serie. La sua uscita di scena ha già fatto parecchio discutere, come è stato anche per il personaggio del Capitano Matthew Casey – interpretato da Jesse Spencer – nella serie diFire.PD 10: cosa succede nella prima puntata? (Fonti Web)Jesse Lee Soffer, che nella serie poliziesca interpreta il detective Jay Halstead, dirà addio nel corso della decima ...