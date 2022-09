Chi le hanno candidato contro | Mara Carfagna | soltanto pochi mesi fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) Nel collegio 2 uninominale di Fuorigrotta si consumerà una sfida tra due ex berlusconiane di peso. Si tratta di Mariarosaria Rossi e di, entrambe uscite da Forza Italia seppur con modi e tempistiche diverse: la prima a lasciare era stata la Rossi, che però è rimasta nell'ambito di centrodestra, sposando la causa di Giovanni Toti e quindi di Noi moderati. L'addio dellaè invece più fresco: la ministra ha lasciato il partito di Silvio Berlusconi dopo che questo non ha votato la fiducia a Mario Draghi, diventando corresponsabile della caduta del governo. Laè passata con Azione assieme alla Gelmini: correrà quindi per il terzo polo in questa tornata elettorale, tra l'altro in una circoscrizione che comprende quasi mezza città di Napoli. La competizione è alta, dato che nello ...