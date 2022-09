Chi è Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano? Età, professione e curiosità (Di domenica 11 settembre 2022) Era l’ottobre del 2021 quando Alberto Matano – amato conduttore de La Vita in Diretta – decise di fare coming out. Un coming out tra le righe, ma pur sempre un coming out. Commentando la bocciatura del ddl Zan al Senato, Matano si espresse così: “Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto”. L’ex mezzobusto del Tg1, poco alla volta, fece emergere dettagli della propria vita privata – dopo che in precedenza si dichiarava innamorato e fidanzato, sebbene non si sapesse di chi. Si è poi scoperto che effettivamente ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 11 settembre 2022) Era l’ottobre del 2021 quando– amato conduttore de La Vita in Diretta – decise di fare coming out. Un coming out tra le righe, ma pur sempre un coming out. Commentando la bocciatura del ddl Zan al Senato,si espresse così: “Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto”. L’ex mezzobusto del Tg1, poco alla volta, fece emergere dettagli della propria vita privata – dopo che in precedenza si dichiarava innamorato e fidanzato, sebbene non si sapesse di chi. Si è poi scoperto che effettivamente ...

riccardo_ric : RT @dianacalibana: Anche oggi mi trovo a fare un thread sull'Avvocato dell'Atomo. Perché da scienziata (per davvero) mi corre l'obbligo di… - zazoomblog : Chi è Riccardo Mannino marito di Alberto Matano? Cosa fa nella vita? Curiosità e biografia - #Riccardo #Mannino… - antoniopatrizzi : RT @AltairLouis: Ora c'è pure la gara a chi ha tradito per primo. Che squallore... Un amore finisce come finiscono tanti amori, e non c'è… - AltairLouis : Ora c'è pure la gara a chi ha tradito per primo. Che squallore... Un amore finisce come finiscono tanti amori, e n… - RomanUsaj : RT @albebu1955: @riccardo_fra Riccardo, draghi vuole i soldi per le armi...dell' Italia non gli frega nulla !! Spingete forte nelle inter… -