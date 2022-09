Chi è Alessia Solidani | la parrucchiera amica di Ilary Blasi citata da Totti come “tramite” tra lei e il presunto “amante”

FQMagazineit : Chi è Alessia Solidani, la parrucchiera amica di Ilary Blasi citata da Totti come “tramite” tra lei e il presunto “… - news_mondo_h24 : Chi è Alessia Morani, dal successo in politica alla malattia - Michele68319135 : RT @Giamssss: Alessia la parrucchiera: “A ilary io c’ho paura” Ilary: “eh a chi lo dici” Alessia: “Ah, così mi incoraggi?” Ilary: “non te p… - ___justink___ : RT @Giamssss: Alessia la parrucchiera: “A ilary io c’ho paura” Ilary: “eh a chi lo dici” Alessia: “Ah, così mi incoraggi?” Ilary: “non te p… - Arbitrage_Alex : RT @Giamssss: Alessia la parrucchiera: “A ilary io c’ho paura” Ilary: “eh a chi lo dici” Alessia: “Ah, così mi incoraggi?” Ilary: “non te p… -

Non funziona il tirar fuori il nome della complice di Ilary (la parrucchiera) roba che manco io alle elementari quando le maestre mi chiedevano conavessi rubato le pecore del presepe. ...... ma anche daha deciso di aderire alla mia iniziativa". In particolare, nel corso della scorsa ... Non ha mangiato fino a quando non è stato ascoltato dalla presidente della Commissione,...Alessia Solidani ha coperto il tradimento di Ilary Blasi La replica: "Non ne parlerò mai, messa in mezzo", le sue parole.Ecco chi è Alessia, la donna legata in qualche modo ai presunti tradimenti di Ilary Blasi. Le parole di Francesco Totti.