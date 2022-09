Che invidia per gli inglesi | noi ci reggiamo solo sull’antifascismo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 11 settembre 2022) Le cerimonie legate alla morte di Elisabetta II e alla successiva incoronazione di suo figlio col nome di Carlo III si svolgono con una complessa ritualità di cui per la prima volta nella storia è possibile seguire i momenti salienti sugli schermi televisivi in tutto il mondo. La reazione a questa solennità fuori dal tempo può essere di diverso tipo, ad esempio quella stupida e banale di un Michele Serra a corto di idee che ha parlato di “reliquie di un passato” di una piccola isola che non conta più nulla ed è uscita persino dall’Unione Europea (e figurati!). O, ad un livello ancora più basso, si può reagire come un Alessandro Gassman, che, pensando di essere dissacrante è ironico, ha parlato della mortedi una “anziana signora”. La Regina, il Re e la Nazione In verità, dietro la figura di un re o di una regina è trasfigurata l’unità simbolica che un Paese e una ...