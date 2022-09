Champions League | Rangers-Napoli posticipata | decisione ufficiale della UEFA | no ai tifosi ospiti

juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - DiMarzio : .@sscnapoli, novità sulla sfida ai @RangersFC - sergej_bojanic : RT @mazznic: Così per dire, con stasera Simone Giannelli avrà disputato da titolare ALMENO UNA finale di: ?? Olimpiadi ?? Mondiali ?? Europ… - FcInterNewsit : Champions League, Rangers-Napoli slitta di 24 ore: si giocherà mercoledì sera -

La partita tra Rangers e Napoli , in programma per il secondo turno del girone A di, si giocherà mercoledì alle ore 21 e non martedì sera, come originariamente previsto. Lo ha deciso la Uefa , che ha spiegato la scelta di posticipare l'incontro di 24 ore per ragioni ...Rangers - Napoli, valida per la 2/a giornata del Girone A della, che era in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell'Ibrox Stadium di Glasgow, è stata posticipata di 24 ore per motivi di ordine pubblico legati ai funerali della regina ...Decisione definitiva, è stata ufficialmente rinviata la partita di Champions League di una squadra italiana: ecco la nuova data del match ...La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma all’Ibrox Stadium tra il Glasgow Rangers ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, ...