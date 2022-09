Champions League, lo spagnolo Lahoz designato per dirigere Rangers Glasgow-Napoli (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Antonio Mateu Lahoz arbitrerà Rangers-Napoli, valida per la 2/a giornata del Girone A della Champions League, in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell’Ibrox Stadium di Glasgow. Il giudice di gara spagnolo sarà assistito dai connazionali Pau Cebriàn Devis e Roberto del Palomar; il IV uomo sarà José Luis Manuera. Il tedesco Marco Fritz sarà al Var e il connazionale Bastian Dankert è stato scelto per fare l’Avar. L’altro march che coinvolge una squadra italiana martedì, sempre alle 21, si disputerà sul terreno della Doosan Arena di Plzen fra il Viktoria e l’Inter. L’Uefa, per dirigere la sfida in programma nella Repubblica Ceca, ha scelto lo svizzero Sandro Schaerer, che sarà assistito dai ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Antonio Mateuarbitrerà, valida per la 2/a giornata del Girone A della, in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell’Ibrox Stadium di. Il giudice di garasarà assistito dai connazionali Pau Cebriàn Devis e Roberto del Palomar; il IV uomo sarà José Luis Manuera. Il tedesco Marco Fritz sarà al Var e il connazionale Bastian Dankert è stato scelto per fare l’Avar. L’altro march che coinvolge una squadra italiana martedì, sempre alle 21, si disputerà sul terreno della Doosan Arena di Plzen fra il Viktoria e l’Inter. L’Uefa, perla sfida in programma nella Repubblica Ceca, ha scelto lo svizzero Sandro Schaerer, che sarà assistito dai ...

