Champions League: l’arbitro di Viktoria Plzen-Inter sarà lo svizzero Schaerer, Mateu Lahoz per il Napoli (Di domenica 11 settembre 2022) Ufficializzate le squadre arbitrali per le gare del martedì della seconda giornata di Champions League. l’arbitro di Viktoria Plzen-Inter sarà lo svizzero Sandro Schaerer, che sarà assistito dai connazionali Bekim Zogaj e Jonas Erni; il IV uomo sarà Lukas Faehndrich, con Fedayl San al Var e Lionel Tschudi come Avar. Per il Napoli, impegnato nella sfida con i Rangers, ci sarà Antonio Mateu Lahoz, assistito dai connazionali Pau Cebria’n Devis e Roberto del Palomar; il IV uomo sarà Jose’ Luis Manuera. Il tedesco Marco Fritz sarà al Var e il connazionale Bastian Dankert è stato scelto per fare l’Avar. ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Ufficializzate le squadre arbitrali per le gare del martedì della seconda giornata didiloSandro, cheassistito dai connazionali Bekim Zogaj e Jonas Erni; il IV uomoLukas Faehndrich, con Fedayl San al Var e Lionel Tschudi come Avar. Per il, impegnato nella sfida con i Rangers, ciAntonio, assistito dai connazionali Pau Cebria’n Devis e Roberto del Palomar; il IV uomoJose’ Luis Manuera. Il tedesco Marco Fritzal Var e il connazionale Bastian Dankert è stato scelto per fare l’Avar. ...

sscnapoli : ??? #RangersNapoli sarà diretta dall’arbitro spagnolo Lahoz - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - Fprime86 : RT @cmdotcom: Arbitri #UCL: #MateuLahoz per il #Napoli, l'#Inter a un fischietto svizzero - cmdotcom : Arbitri #UCL: #MateuLahoz per il #Napoli, l'#Inter a un fischietto svizzero -